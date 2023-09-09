Adana’da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Türkçe dışındaki dillerin kullanıldığı tabelalar söküldü, iş yeri açma ruhsatı olmayan işletmeler mühürlenip kapatıldı.

Mehmet SERBES

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Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirzaçelebi mahallesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, tabela, iş yeri açma ruhsatı ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.

ARAPÇA TABELALAR KALDIRILDI

Kaldırım işgali ve kaçak iş yeri şikayetlerinin yoğun olduğu Mirzaçelebi mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Arapça tabela kullanan 5 işletmenin tabelaları söküldü. Ayrıca açma ruhsatı olmayan iş yerleri de mühürlenip kapatıldı; bu işletmelere cezai işlem uygulandı.

İş yerleri ve seyyar satıcıların işgal ettiği kaldırımlar boşaltılarak yeniden yayaların kullanımına açıldı. İzinsiz faaliyet gösteren seyyar tezgahlar toplanırken, esnaf da kaldırımların işgal edilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.