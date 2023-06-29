Abone Ol

Adana’da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana’da silahlı kavga: 3 yaralı

R.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu öğrenilen S.E’nin Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta karşılaşan iki husumetli grup silahlarla birbirlerine ateş açtı. Silahlı kavgada R.A, S.E. ve M.E. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı, kaçan şüpheliler aranıyor.

Öte yandan, iki grup arasındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

Silahlı kavgada vuruldu, 11 gün sonra hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirSilahlı kavgada vuruldu, 11 gün sonra hayatını kaybettiİstanbul'da iki grup arasında silahlı kavgaİlginizi Çekebilirİstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam