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Adana’da şüpheli ölüm

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

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Adana’da şüpheli ölüm

Çeralan Mahallesi’nde 26 Mart’ta jandarma ekipleri, yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsmail Sarıkaya’nın (53) evini kontrol etti. Sarıkaya, kesici bir aletle öldürülmüş olarak bulundu.

Jandarma ekipleri, Sarıkaya’nın cep telefonunda yaptığı incelemenin ardından 17 yaşındaki H.K’yi gözaltına aldı.

Sarıkaya’nın komşusu olan H.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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