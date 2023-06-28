Adana’dan Kurban Bayramı manzaraları

Adana'da Kurban Bayramı'nda çekici ve motosikletle kurbanlık taşınması ve kaldırımda kurban kesilmesi gibi kötü görüntüler oluştu.

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Kurban Bayramı nedeniyle Adana’da dört bir yanında belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde bir kasabın onlarca koyunu dükkanının önündeki kaldırımda kesmesi çirkin görüntüler oluşturdu.

Trafikte de otomobillerde ve kamyonetlerde kurbanlıklar taşınırken, çekici ve motosiklette koyunların taşınması, kazalara davetiye çıkardı.

İki keçiyi çekicide taşıyan kişiler, hayvanların düşmemesi için onları elleriyle tuttu. Bir koyun da dolmuşta taşındı. Örümcek adam kostümlü kişinin besiciyle kurban pazarlığı yapması ilgi çekti. (DHA)

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