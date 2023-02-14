Adıyaman’da deprem enkazında bulunan altın dolu keseyle para çantası sahibine teslim edildi

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Afyonkarahisar İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü, enkazda bulduğu altın kesesi ve para çantasını, bina sahibine teslim etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar’dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Mustafa Akyıldız, merkeze bağlı Ahmet Hoca köyünde bir enkazda, bir kese ile bir çanta buldu.

Kesenin içinde 20 Ata lira ve 25 yarım altın, çantada ise bir miktar para bulunduğu gören Akyıldız, kese ile çantayı bina sahibi Hüseyin Yalvaç’a teslim etti.

Kese ile çantayı teslim alan enkaz sahibi Yalvaç da kepçe operatörü Akyıldız ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne teşekkür etti.

Öte yandan enkazdan kurtarılan 40 keçi de Yalvaç’a teslim edildi. AA

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