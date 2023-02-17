Abone Ol

Adıyaman’da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adıyaman’da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kentte yaklaşık 5 yıl önce yapılan Şevket Çerçiler Apartmanı’nın yıkımında en az 7 kişinin öldüğü, bu yapının yanındaki 37 ve 25 senelik binaların ise sağlam ayakta kaldığı belirtildi.

Bilirkişi ön raporunda ihmali tespit edilen müteahhitler Ersin Tekin ve Burak Bozkurt hakkında soruşturma başlatıldığı dile getirilen açıklamada, Ersin Tekin’in gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer ortak Burak Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. (AA)

Depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandıİlginizi ÇekebilirDepremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandıDepremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandıİlginizi ÇekebilirDepremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam