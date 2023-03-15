Abone Ol

Adıyaman’da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adıyaman’da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Aşiyan Kent Sitesi’nin müteahhidi Süleyman Toprak, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldiİlginizi ÇekebilirMalatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam