Adıyaman’da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Yenimahalle’de boşaltılan Gökdeniz Sitesi’nden 13 Şubat’ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Y. ile U.Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de deprem nedeniyle tahliye edilen Gökdeniz Sitesi’nde Ö.Y. ile U.Y’yi durdurmuş, şüphelilerin üst aramasında ziynet eşyaları ele geçirilmişti. Ö.Y. ve U.Y. gözaltına alınmıştı. (AA)