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Adıyaman’daki bıçaklı kavga sonrası 8 kişi tutuklandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı.

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Adıyaman’daki bıçaklı kavga sonrası 8 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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