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Adnan Oktar Davası firarisi havalimanında yakalandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 

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Adnan Oktar Davası firarisi havalimanında yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 10.30 sıralarında yolculara yönelik yapılan kontrollerde, yüz tanıma sistemine kaydı düşen Necati Koç isimli kişinin ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Koç’u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti.

KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Koç’un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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