Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı ve içerisinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Ankara-Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 V 0934 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü. (AA)