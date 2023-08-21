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Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı ve içerisinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

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Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Ankara-Konya kara yolu Ankara istikametinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 V 0934 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada otomobil hurdaya döndü. (AA)

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