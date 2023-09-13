Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı düştü, beyaza büründü

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na, mevsimin ilk karı düştü. Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen dağcılar zor anlar yaşadı.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek zirvesine sahip olan Ağrı Dağı, sabahın erken saatlerinden itibaren beyaza büründü.

Hem Türkiye’den hem de yurtdışından Ağrı Dağı’na tırmanış yapmaya gelen dağcılar mevsimin ilk karı nedeniyle zor anlar yaşadılar. (DHA)