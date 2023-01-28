Ağrı’da araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Dinçer Boztepe idaresindeki 04 D 2178 plakalı hafif ticari araç, Karapazar-Budak köyü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yapılan kontrolde araçtaki H.A’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Boztepe ile M.B, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. (AA)