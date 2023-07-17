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Ağrı’da sel suları, dev kayaları böyle sürükledi

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:18 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların ısınması ile Ağrı Dağı’ndaki buzullar erime başladı. Buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi.

O anlar, bölgede kamp yapan dağcılar tarafından görüntülendi. Dağcılardan Hasan Kotan, büyük bir gürültü ile sel sularının aktığını belirterek, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.(DHA)

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Ağrı cep telefonu kamp Türkiye
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