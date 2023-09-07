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Ağrı’da trafik kazası: 1 bebek hayatını kaybetti

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Ağrı’da trafik kazası: 1 bebek hayatını kaybetti

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Patnos’tan Tutak istikametine giden E.Ç. yönetimindeki 41 AAD 130 plakalı otomobil, Burnubulak köyü mevkisinde, H.G. yönetimindeki 04 D 4943 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 1 yaşındaki E.E.Ü. hayatını kaybetti, sürücü E.Ç. ile yolcular F.Ç, M.S.Ç, L.Ü. ve Y.Ü. ile kamyonetteki M.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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