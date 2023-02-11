Ahbap Derneği adına sahte kripto para hesabı açan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da M.C. isimli kişinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından yardım toplayan Ahbap Derneği adına sahte kripto para cüzdanı paylaştığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan M.C. tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından, şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği de depremzedeler için yardım toplamaya başladı.

Levent, MASAK ile yaptığı görüşmelerin ardından yurt dışında yaşayanların da yardım kampanyalarına destek olabilmesi için herkesin görüntüleyebileceği bir kripto para cüzdan hesabı açtı.

Kısa sürede hesapta milyonlarca lira para toplanırken, bir kişi bu durumu fırsata çevirdi. Sosyal medyada sahte hesap açan şüpheli, dernek adıyla kullanıcılardan para toplamaya çalıştı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hesabın Ahbap Derneği ile ilgisi olmadığı, dolandırıcılık maksadıyla açıldığı tespit edildi.

Hesabın M.C.’ye ait olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)