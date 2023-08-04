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Aileler arasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 14:49 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. (AA)

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