Aileler arasındaki kavga polisi harekete geçirdi

Esenyurt'ta gece saatlerinde iki aile arasında çıkan kavgada, taraflardan biri pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti de bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenyurt’ta gerçekleşen olay, saat 23.30 sıralarında Pınar Mahallesi 1498 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokağa bir otomobil ve motosikletle gelerek buradaki bir binada oturan kişilerle tartışmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre, gelen kişiler silah ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti de bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. (DHA)