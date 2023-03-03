Ailesini kaybetti, enkazdan çıkmayan yeğenini arıyor

Kahramanmaraş'taki depremlerde annesi, babası, ağabeyi, yengesi, yeğeni ve kuzenlerini kaybeden Emine Yurdakul (32), enkazdan kurtarılan yeğeni Tarık Talha Göksu'yu (5) yanına aldı. Enkazdan çıkmayan yeğeni Hidayet Ela Göksu'yu (11) arayan Yurdakul, "Tarık, ablasını sağ gördüğünü söylüyor. Ancak güvenemiyoruz, o ortamda ablasını gördüğünü de sanabilir. Ne olursa olsun bir sonuç elde etmek istiyoruz" dedi.

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İzmir’de yaşayan, Kahramanmaraşlı, 2 çocuk annesi Emine Yurdakul, depremde Onikişubat ilçesindeki evlerinde oturan annesi Hidayet Göksu (56) ve babası Veli Göksu (57) ile 8 katlı Üç Gözler Apartmanı’nın 6’ncı katında oturan, 3 çocuk babası ağabeyi Mustafa (34), yengesi Hatice (32) ve yeğeni Veli (10) Göksu ile kuzenlerini kaybetti. Enkazdan kurtarılan yeğeni Tarık Talha’yı yanına alan Yurdakul’un diğer yeğeni Hidayet Ela’ya ise ulaşılamadı.

Bir ailenin, enkaz alanında tek gördükleri Tarık Talha’yı yanlarına alıp, Ankara’ya götürdükten sonra kendilerine ulaştığını belirten Emine Yurdakul, durumu öğrenince yeğenini yanına aldığını söyledi. Diğer yeğeni Hidayet Ela’nın enkazdan çıkmadığını belirten Yurdakul, “Çok kaybımız var ve bu sayı yükselecek gibi. 11 yaşındaki yeğenime bir türlü ulaşamıyoruz. Ulaşmadığım, mesaj atmadığım, fotoğraf göndermediğim kimse kalmadı.

Çocuklarıma ve ağabeyimin sağ kalan oğluna baktığım için başka şehirlere gidip arama şansım yok. Depremzedelerin götürüldüğü diğer şehirlerdeki hastanelere Hidayet Ela’ya ait fotoğrafları attım. Şu anda DNA testini bekliyoruz. Tarık ablasını sağ gördüğünü söylüyor. Ancak güvenemiyoruz, o ortamda ablasını gördüğünü de sanabilir. Ne olursa olsun bir sonuç elde etmek istiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz” dedi. (DHA)

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