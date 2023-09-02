Akbelen ormanlarında bu kez göçmenler yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisindeki Akbelen ormanlarına 2 kamyonet ile getirilen 71 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi sınırları içerisindeki Akbelen ormanlarında göçmenlerin bulunduğu ihbarını değerleniren jandarma harekete geçti.

Ormanlık alanda yapılan operasyon sırasında durdurulan 34 HCV 234 ve 34 CHZ 878 plakalı iki kamyonetteki toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan ilk incelemede araçlarda bulunan düzensiz göçmenlerin 47'sinin Afganistan, 6'sının İran, 3'ünün Irak ve 15'inin Filistin uyruklu olduğu belirlendi.

Kamyonetleri kullanan G.S. (33) ve E.B. (24) de gözaltına alındı. Her iki şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlemlere başlandı. Göçmenler ise kimlik tespit işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.