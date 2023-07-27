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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan ilçesi Akçakoca’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Denizde rüzgar ile oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı tehlikesi nedeniyle vatandaşların 1 gün süreyle denize girmemesi istendi. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen az sayıda vatandaş da sahilde görevli cankurtaranlar tarafından denize girmemeleri konusunda uyarıldı. (DHA)

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