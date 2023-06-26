AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi kazada yaralandı
Tunceli'de AKP İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
AKP Tunceli İl Başkanı Sercan ÖzaydınSercan Özaydın’ın kullandığı otomobil, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde bir otomobille çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Özaydın ve eşi Demet Özaydın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan cadde ise kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)