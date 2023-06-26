Abone Ol

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi kazada yaralandı

Tunceli'de AKP İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Yayınlanma: 09:51 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan ÖzaydınSercan Özaydın’ın kullandığı otomobil, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde bir otomobille çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Özaydın ve eşi Demet Özaydın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan cadde ise kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)

Katliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 ağır yaralıİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 ağır yaralıMotosiklet kazasında ölen Eda Toru son yolculuğuna uğurlandıİlginizi ÇekebilirMotosiklet kazasında ölen Eda Toru son yolculuğuna uğurlandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Elazığ kaza otomobil Polis Sağlık trafik Tunceli
X Reklam