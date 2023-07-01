AKP’li başkan yardımcısı hayatını kaybetti
AKP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AKP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen AKP’li Arıkan’ın cenazesinin, yarın Kayseri’de Hulusi Akar Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
ÖZHASEKİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Vedat Arıkan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcımız, değerli kardeşim Vedat Arıkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Teşkilatlarımızda yıllarca görev yapan dava adamı Vedat kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.