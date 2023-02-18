AKP’li Cevdet Yılmaz’dan SÖZCÜ’ye ‘afet bölgesi’ açıklaması: Yetkili arkadaşlarla istişare edeceğiz

Kahramanmaraş depreminin ardından 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi ve sonrasında afet bölgesi kapsamına Elazığ’ın da dahil edilmesi sonrasında gözler Bingöl’e çevrildi. Yer bilimcilerin Bingöl-Karlıova’da deprem beklentisine yönelik açıklamaları sonrasında Bingöl’ün afet bölgesi ilan edilme durumuyla ilgili AKP Bingöl Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz SÖZCÜ’ye konuştu.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 6,6 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerde birçok kentte yıkımlar meydana gelmişti. Depremin yaşandığı Kahramanmaraş dahil olmak üzere 11 ilin afet bölgesi ilan edildiği açıklanmıştı.

“YETKİLİ ARKADAŞLARLA İSTİŞARE YAPACAĞIZ”

Afet bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

* “Bingöl’de yetkili arkadaşlara istişare yapacağız. Şu ana kadar çok şükür Bingöl’de can kaybı yok. Şehir merkezinde, çöken, yıkılan bir binamız yok. Kırsalda belli şeyler var. Onunla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın Adaklık ilçemizde bazı tespitler var. Ama cana gelen birşey yok şu ana kadar. Bütün rakam, ölçüm ve tespitleri istişare edeceğiz.

* Maalesef Karlıova-Erzincan arası iki fay hattının kesiştiği bir nokta. Bu yeni bilinen birşey değil. Eskiden beri biliniyor. Şu an orada güçlendirmeye dönük çelik konstrüksiyon yapılar yapıyoruz. Ama şöyle bir şey görüyoruz biz. Bu olayın sıcaklığı geçince bir çalıştay yapacağız tekrar.

* Bilim adamlarını, üniversiteleri, çeşitli kurum ve kuruluşları davet edeceğiz. Bu son yaşananlardan nasıl dersler çıkarırız, Bingöl’de ileriye dönük neler yapmamız gerekir diye. Bingöl kentsel dönüşümlerde en ileri illerden bir tanesi. Geçmişte yaşanan depremlerden dönüşümler var. Yine de şunu söyleyebilirim, kentsel dönüşümde oransal olarak baktığınızda en iyi il Bingöl.”

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