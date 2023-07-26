AKP’liden AKP’liye kıyak ihale davalık oldu

Kastamonu'nun AKP'li Azdavay Belediyesi, bir fabrikayı kiraya vermek için ihale açtı. İhaleye AKP İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ile iş insanı Kemal Özdemir'in şirketleri adına başvuru yapıldı. Kemal Özdemir "Eksik evrak" bahanesiyle ihaleye alınmayınca kazanan AKP'li İlçe Başkanı'nın şirketi oldu, Özdemir suç duyurusunda bulundu.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Azdavay Belediyesi, 04.03.2021 tarihinde yapılmak üzere, belediyeye ait olan ve ilçe merkezindeki sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikanın 6 yıllığına kiraya vermek için aylık kirası 6 bin lira olmak üzere toplam 432 bin lira bedelle ihaleye çıktı. İhaleye AKP İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ile iş insanı Kemal Özdemir’in şirketleri başvuru yaptı.

RAKİP İHALEYE ALINMADI, AKP’Lİ İLÇE BAŞKANI KAZANDI

İhale günü şehir dışında bulunan Kemal Özdemir’in vekaletiyle birlikte belediyeye giden yeğeni ve çalışanı “Son bir yıldır kerestecilik faaliyeti” yapmadıkları gerekçesiyle ihaleye alınmadı.

İhaleyi de tek başına kalan İlçe Başkanı Mehmet Özdemir, aylık 6 bin 50 lira kira karşılığında kazandı. Kemal Özdemir ise haksız yere ihaleye alınmadığını belirterek Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, belediye encümen üyeleri Tahsin Pamir, Mustafa Gügük ile Turgay Civelek ve Yazı İşleri Müdürü Kamil Yıldız, ihaleyi kazanan Mehmet Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

“KASITLI OLARAK İHALEYE ALINMADIM”

İş insanı Kemal Özdemir, savcıya verdiği ifadesinde ihale günü kendisinin şehir dışında olduğunu ve yerine yeğeni ile bir çalışanının ihaleye girmek için belediyeye gittiği anlatarak, “Evrakları tamamlayıp belediyeye gittiklerinde, ‘Bir yıllık kereste faaliyetinde bulunmak’ şartının sağlanmadığı ve bu yüzden eksik evrak bulunduğu belirtilerek bizi ihaleye sokmadılar. 2019 yılından itibaren sicile kayıtlı olarak kerestecilik faaliyeti yapıyorum. Ama buna rağmen kasıtlı olarak ihaleye alınmadım” diyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

ŞİKAYET EDİLİNCE İHALEYİ İPTAL ETTİ

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in ifadesi alındı.

Civelek, ihaleye eski kiracısı olan AKP İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ile Kemal Özdemir’in şirketlerinin başvurduğunu söyleyerek, ihale şartnamesinde en az bir yıl kereste imalatı yaptığına dair belgesi bulunmayan Kemal Özdemir’in imalat yapmadığını ve sadece kereste alım satımı yaptığını ileri sürerek eksik evrak bulunması nedeniyle ihaleye komisyon kararıyla alınmadığını dile getirdi. Başkan Civelek, şikayet edildikten sonra ihaleyi iptal ettiği sözlerine ekledi.

İPTAL KURTARMADI, SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, yapılan bilirkişi incelemesinde ihaleye alınmayan Kemal Özdemir’in ihale dosyası içinde mesleğinin açıkça “Kerestecilik” yazdığını ama ihaleye alınmadığının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, iddianamede, zanlıların ihaleye almamak suretiyle kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak suçunu işlediklerini, ihalenin iptal edilmiş olması veya ita amiri tarafından ihaleye onay verilmemiş olmasının, suçun tamamlanmasına mani olmayacağını vurgulayarak, Belediye Başkanı Civelek, 3 encümen üyesi ile yazı işleri müdürünün yargılanmasını talep etti. Savcı, AKP İlçe Başkanı Mehmet Özdemir hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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