Akraba cinayetine ilişkin tutuklanan 2 sanığa müebbet hapis

Adana'da, kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen sanık ile olay sırasında sanığa yardım ettiği belirtilen kardeşi hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde, geçen yıl 1 Mayıs’ta eşi F.O’nun kardeşi Mesut Yılmaz’ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.O. ile sanığa olay sırasında yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan kardeşi Y.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.O’nun eşi ile arasında anlaşmazlık bulunması nedeniyle kayınbiraderi Mesut Yılmaz ile zaman zaman tartıştıkları, olay günü de bu konu nedeniyle telefonda birbirlerine hakaret ettikleri belirtildi.

Yılmaz’ın çalıştığı ekmek fırınından çıkarak motosikletle eniştesi ve ablasının bulunduğu Atakent Mahallesi’ndeki ikamete giderek burada M.O. ile tartışmaya devam ettiği, ardından çıkan kavgada M.O’nun pompalı tüfekle Yılmaz’ı öldürdüğü, kardeşi Y.O’nun da sanığa eylemi sırasında yardım ettiği iddianamede anlatıldı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri de dikkate alınarak “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde, geçen sene 1 Mayıs’ta eşi F.O’nun kardeşi Mesut Yılmaz’ı (28) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.O. ile olay sırasında kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Y.O. tutuklanmıştı. (AA)