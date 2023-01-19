Akrabasının evinde eşini tabancayla vurup ağır yaralayarak kaçtı

Erzurum'da Ferdi H., akrabasının evinde kalan eşi Meryem H.'yi (20) tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri, Ferdi H.'nin yakalanması için kapı kapı dolaşarak çalışma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’a çalışmak için giden Ferdi H., eşi Meryem H.’nin 1 hafta önce evden ayrıldığını öğrenince Erzurum’a döndü. Eşinin kaldığı akrabasının evine giden Ferdi H., tabancayla 4 el ateş etti.

Mermilerin 2’si, Meryem H.’nin karın bölgesine, 1’i ise başına isabet etti. Ferdi H., evden kaçarken, komşular tarafından görüldü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Meryem H., anestezi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferdi H.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kapı kapı gezerek Ferdi H.’yi arayan üniformalı ve sivil polisler, kent giriş- çıkışlarında da kontrollerini sıklaştırdı. (DHA)