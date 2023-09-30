Aksaray’da bıçak ve sopalı ‘sigara izmariti’ kavgası: 4 yaralı
Aksaray'da, iki komşu esnaf arasında çıkan sigara izmariti kavgasında bıçak ve sopalar konuştu, 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı’nda saat 20.00 sıralarında, hırdavat malzemesi satan Mehmet B., üst kattaki komşusu reklam ajansı sahibi Sinan K.’ya sigara izmariti attığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki komşu esnaf arasında tartışma çıktı.
Tartışmaya, Mehmet B.’nin babası Tahir B., Sinan K.’nın ağabeyi Harun K., yeğeni Mehmet K. ve arkadaşı Hidayet K. da katıldı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet B. bıçak, Tahir B. sopayla 4 kişiye saldırdı. 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan baba-oğul da kısa sürede polis tarafından yakalandı. (DHA)