Aksaray’da bir kişi, kendisini geç fark eden ambulansın şoförünü darbetti

Aksaray'da, 2 yaşındaki torununun boğazına kayısı çekirdeği kaçan Yılmaz A. (60), gelen ambulansın şoförü Ercan Yeğen'i (45), 'kendisini geç fark ettiği' gerekçesiyle darbetti.

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Aksaray merkeze bağlı Doğantarla köyü yakınlarında saat 18.30 sıralarında sağlık çalışanı darbedildi.

Evlerinin bahçesinde yediği kayısı çekirdeği boğazına kaçan 2 yaşındaki Aslı, nefessiz kaldı. Yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Ambulansı köyün yakınlarında karşılamak için yolda bekleyen dedesi Yılmaz A., torununu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra ambulans şoförü Ercan Yeğen’i kendisini geç fark ettiği gerekçesiyle darbetti.

Sağlık görevlileri beyaz kod verip, Aslı’yı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekiplerini, hastanede polis ve jandarma karşıladı. Tedaviye alınan minik Aslı’nın boğazına kaçan çekirdek çıkarılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acil servise gelen dede Yılmaz A., hastane içinde Ercan Yeğen’e tekrar tepki gösterince sağlık görevlisi, darp raporu alarak kendisinden şikayetçi oldu. Yılmaz A. da polis merkezine giderek Ercan Yeğen’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)