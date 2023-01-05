Aksaray’da kamyonetle duvar arasında sıkışan Samet, hayatını kaybetti

Aksaray'da ışık donanımını kontrol ederken, kamyonetin hareket etmesi sonucu duvarla araç arasında kalan Samet Sevinç, yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 5522 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın garaj girişinde meydana geldi.

Binaya asansör montajına gelen Samet Sevinç, garaj girişinde, rampadaki kamyonetin arka ışık donanımlarını kontrol etti.

Bu sırada Sevinç, aracın belirlenemeyen bir nedenle geri hareket etmesiyle kamyonet ile duvar arasında sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)