Aksaray’da komşu kadınlar sopa ve su borusuyla kavga etti

Aksaray'da, iki komşu kadın arasında çıkan tartışma sopa ve su borusuyla kavgaya dönüştü. V.T., eşi D.T.'nin tartıştığı kadın komşusu D.D.'ye (44) sopayla saldırdı. Plastik su borusuyla karşılık veren D.D.'nin elindeki boruyu da alan V.T., bu kez de su borusuyla kadına saldırıp defalarca vurdu.

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Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5034 Sokak’ta dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, D.T. ve komşusu D.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya D.T.’nin eşi V.T. de katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.T., komşusu D.D.’ye sopayla saldırdı. D.D. de plastik su borusuyla karşılık vermek istedi. V.T., D.D.’nin elindeki su borusunu da alarak kadına defalarca vurdu.

Yaralanan D.D., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. D.D.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. V.T. ve eşi D.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftten D.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. (DHA)