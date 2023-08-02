Aksaray’da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
Aksaray'da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Aksaray-Konya karayolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı.
Tehlikeli yolculuk yapan kişi, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. (DHA)