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Alacak-verecek meselesi: Bıçaklayıp uçurumdan attılar

Bolu'nun Göynük ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada bacağından bıçaklanıp uçurumdan atılan Özgür Durmuş (42), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli M.F.B., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma: 21:46 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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Alacak-verecek meselesi: Bıçaklayıp uçurumdan attılar

Bolu’da Özgür Durmuş ile ilçede kahvehanede işleten M.F.B. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İkili arasında kavgaya dönüşen olayın ardından M.F.B., Durmuşu bacağından bıçaklayıp, uçurumdan attı. Durmuşun eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD VE JANDARMA KURTARDI

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında; Durmuş, yaralı olarak atıldığı uçurumdan AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli M.F.B. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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