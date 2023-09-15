Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacaklı olduğu kişi tarafından bıçaklanan Okan B. yaralandı. Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Uzun Sokakta meydana geldi. Rüstem B., alacaklı olduğu Okan B. ile karşılaşınca parasını istedi.
İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem B., Okan B.’yi sırtından bıçakladı.
Okan B., arkadaşları tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından kaçan Rüstem B. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokakta tartışmaya başlayan ikiliden Rüstem B.’nin, Okan B.’yi belinden çıkardığı bıçakla bıçakladığı, can havliyle koşarak kaçan Okan B.’nin, bir süre sonra kanlar içerisinde sokağa geri döndüğü görüldü. (DHA)