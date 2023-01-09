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Aldığı yeni ev hayatına mal oldu

Aksaray'da yeni aldığı evinin asansör boşluğuna düşen Ali Dinke (64) hayatını kaybetti.

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Aldığı yeni ev hayatına mal oldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4373 Sokakta 4 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi.

Yeni aldığı eve tadilat yapmaya giden Ali Dinke, belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğundan beton zemine düştü.

“HASTANEYE KALDIRILDI AMA…”

Durumu fark eden Dinke’nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Düştüğü yerden çıkarıp ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dinke, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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