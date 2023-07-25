Aldıktan 4 gün sonra ‘hayalim’ dediği motosikletle can verdi

Kayseri'de, dün kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nuh Balkaya'nın (20), Hayalim dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı.

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Kayseri’de kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolu Bahçelievler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.

“BELKİ DE EN BÜYÜK HAYALİM”

Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya’nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas’a götürüldü. O.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Nuh Balkaya’nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri’den Niğde’ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Balkaya’nın, sosyal medyada, “Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın” paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. (DHA)

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