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Alev alan araç faciaya neden oluyordu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

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Alev alan araç faciaya neden oluyordu

Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde seyir halindeki, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 TL 029 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

ÇALILIK ALANA SIÇRADI

Otomobili saran alevler, yol kenarındaki çalılık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. (AA)

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