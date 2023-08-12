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Aliağa’da makilik alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

İlker KILIÇASLAN
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Aliağa’da makilik alanda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kalabak Barajı mevkisindeki otluk ve makilik alanda saat 11.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 12 dakika sonra ilk müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarının 7 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozer ile karadan sürdüğü belirtildi.

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