Alman turist kayıp

Alanya'da 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Alman turist aranıyor

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Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde tatil yapan Alman turist Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı ailesinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Cep telefonuna cevap vermemesi üzerine yakınları, durumu otel yönetimine bildirdi. Otel yetkilileri de hemen jandarmayı haberdar etti. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ve İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) Alanya ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Ekipler, aramalarda JAK’a ait kadavra köpeklerini de kullanıyor.

Arama çalışmaları dördüncü gününde devam ederken, yaklaşık 250 kişi sahada görev alıyor. İHH Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ramazan Başkan, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Arama çalışmalarının dördüncü gününde, sahada yaklaşık 250 kişi görev yapıyor. İHH olarak biz de 42 kişiyle sahadayız. İniş alanları, su kanalları ve yüksek alanlar dahil tüm bölgeler ayrıntılı bir şekilde araştırılıyor. Ekipler, özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz, Annegret Kandzorra’ya ulaşıp bulmaktır. Arama çalışmalarımızı bulana kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Kadının Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor ve kaybolduğu gün otelin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kadının otelden ayrıldıktan sonra ayağında çorapla yürüdüğü görülebiliyor. Arama ekipleri, bu görüntüler ve son görüldüğü yerlere odaklanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerindeki güvenlik ve kurtarma ekipleri, her türlü kaynak ve ekipmanla, kayıp Alman turisti bulmak için yoğun bir çaba harcıyor. (DHA)