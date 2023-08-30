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Almanya’dan tatile geldi, eşyasını camdan atıp evi yaktı

Çorum’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının şikayette bulunduğu kişi, kendisini uyarmaya gelen polis ekiplerine direnmesi ve eşyasını dışarı atıp evi ateşe vermesi sonucu gözaltına alındı.

Yayınlanma: 08:53 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Çorum’da Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde’de Hasan T’nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T’nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı.

İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hasan T’yi gözaltına aldı.

Evdeki yangının söndürülmesinin ardından polis merkezine götürülen Hasan T’nin Almanya’da yaşadığı ve tatil için Çorum’a geldiği öğrenildi. (AA)

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Almanya Çorum Polis tatil yangın
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