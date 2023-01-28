Alt geçitte ‘buzlanma’ kazası kamerada

Ankara'da alt geçitte gizli buzlanma nedeniyle art arda kayan 2 otomobil, duvara çarptı. Bir başka otomobilin kayarak, kaza yapan araçlardan birine çarpması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı’ndaki alt geçitte gizli buzlanma nedeniyle art arta kayan 2 otomobil, duvara çarptı. Sürücüler, araçlarında reflektör bulunmadığı için yola sandalye koyarak, önlem almaya çalıştı. Ancak bu sırada aynı yönde giden bir başka otomobil de kayıp, kaza yapan araçlardan birine çarptı.

Kaza, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kazalarda ölen ve yaralanan olmadı. Araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri de alt geçitte tuzlama çalışması yaptı. (DHA)

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