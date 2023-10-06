Anadolu Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 9 araç karıştı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu’ndaki kaza, otoyolun Sapanca geçişi Yeni Mahalle mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Ali Burak K. idaresindeki 60 DF 374 plakalı otomobil, başka bir araçtan yola savrulan lastik parçalarına çarparak savruldu.
Aynı yönde seyreden 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, savrulan araca çarpmamak için manevra yaptıkları sırada kazaya karıştı.
Kazada araç sürücüleri ve yolcular olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Ankara istikametinde, trafik kontrollü sağlanıyor.
Ekipler, yola dökülen yakıt ve motor yağlarını temizlemek için çalışma başlattı. (AA)