Anaokulunda facia: Soruşturma başlatıldı
Aydın'da özel bir anaokulunda üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Aydın’da Zeybek Mahallesi’ndeki bir anaokulunda eğitim gören Ç.G’nin üzerine dolap devrildi. Dolabın altında kalan çocuk yaralandı.
DURUMU KRİTİK
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. (AA)