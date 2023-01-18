Ankara’da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı şoförün taksisine ateş etti

Ankara'da, Arda Ç. (16), 2 arkadaşıyla bindiği taksiye, şoför Ömer Toker (64) ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Arda Ç. tutuklandı.

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Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi’ndeki Kızılcahamam Caddesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç., 2 arkadaşı ile birlikte Keçiören’de Ömer Toker’in kullandığı taksiye bindi.

Arda Ç., yol boyunca ara sokaklardan gitmesini isteyen Toker ile tartıştı. Arda Ç., daha sonra Toker’e aracı durdurmasını söyledi. Arda Ç., yanındaki pompalı tüfekle önce havaya sonra taksinin sağ ön koltuğuna ateş etti. Toker, bunun üzerine araçla kaçarken, Arda Ç. arkasından da ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Arda Ç. ve 2 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Arda Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer 2’si de serbest bırakıldı. Saldırı anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ömer Toker, tek geçim kaynağının taksi olduğunu ve olayın ardından işe gitmek istemediğini belirterek, “Önce Kızılay’a gitmek istediler, sonra ‘Şentepe’ye git’ dediler. Beni kaçamak yollardan Şentepe’ye kadar götürdüler. Şentepe’de, ‘Döneceğiniz yeri önceden söyleyin, trafikte sıkıntı oluyor’ dedim. ‘Sıkıntıya sıkıntı gider, dur’ dediler. Durmam ile beraber aşağı indi. Bir el havaya sıktı, ikinciyi arabanın içine sıktı, üçüncü eli de kaçarken arabanın arkasından sıktı” dedi. DHA