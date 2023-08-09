Ankara’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Başkentte bir apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Kiraz Caddesi’nde, 3 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, yangının çıktığı daireden bir çocuk ile yan dairedeki 3’ü çocuk 4 kişiyi kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Yangının çıktığı dairedeki bir kişi ise balkondan dışarı atlayarak kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Diğer dairelerde yaşayan 13 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binadan tahliye edildi.

“SALON, MUTFAK VE ODALAR YANIYORDU”

Apartmanın yanındaki marketin sahibi Rıza Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanından evine giderken yangını fark ettiğini belirterek, ilk önce binanın doğalgazını kapattığını söyledi.

Daha sonra dairelerin kapısını kırıp içeri girdiğini aktaran Doğan, diğer vatandaşların da yardımıyla yangının çıktığı daireden bir çocuk, yan daireden ise bir haftalık ve 2 yaşında bebekler, engelli bir çocuk ve annelerini kurtardıklarını söyledi.

Dairelerden çıkardıkları kişilerin dumandan etkilendiğini kaydeden Doğan, “Kapıyı ilk açtığımda salon, mutfak ve odalar yanıyordu. Kapıya doğru alev geliyordu. Alevler beni de etkiledi. Tek nefeste ancak alıp çıkabiliyordum. Tek nefeste içeri girip tek tek aldım herkesi.” diye konuştu. (AA)