Ankara’da cinayet: Kayınbiraderlerini, ağabeyini darbettikleri için öldürmüş
Ankara'nın Sincan ilçesinde, kayınbiraderleri Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa'yı (38) öldüren Kamil Karabal (52) tutuklandı. Karabal'ın, ağabeyini darbettikleri için kayınbiraderlerini öldürdüğü belirtildi.
Kamil Karabal, salı akşamı Ankara’nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde kayınbiraderleri Nuh ve Ali Bozbuğa ile bir araya geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kamil Karabal, üzerindeki tabancayla 2 kardeşe ateş etti. Bozbuğa kardeşler, olay yerinde hayatlarını kaybederken Karabal, polis merkezine gidip teslim oldu.
Emniyet’te susma hakkını kullanıp ifade vermeyen Kamil Karabal, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Karabal, tutuklandı.
Nuh ve Ali Bozbuğa kardeşlerin 1 hafta önce Karabal’ın ağabeyini darbettikleri, kavganın da bu nedenle çıktığı belirtildi. (DHA)