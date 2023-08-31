Ankara’da hırsızlık alarmı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 21- 31 Ağustos tarihleri arasında hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 olay aydınlatılırken, bu olaylarda yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 21- 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 11 iş yerinden hırsızlık, 4 evden hırsızlık, 3 otomobilden hırsızlık, 4 kapkaç, 2 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 24 olay aydınlatıldı.
Bu olaylarda 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, şüphelilerden yaşı küçük M.D. de dahil, A.A., M.A., F.Ç., Y.A. ve A.A., tutuklandı.
1 MİLYON 300 TL ZARARA UĞRATTILAR
Vatandaşları 1 milyon 300 bin TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 adet laptop, 1 adet çoğaltıcı, 2 adet cep telefonu, 3 adet matkap, 1 adet spiral taşı ve 2 adet bisiklet ele geçirildi. (DHA)