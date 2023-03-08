Ankara’da ilginç olay! Arabaların üzerine çöp döküp, çizdi

Ankara'da kimliği belirsiz kişi, market önünde park halinde bulunan, 3'ü depremzede aileye ait 4 otomobilin üzerine çöp döküp, metal cisimle çizerek hasar verdi.

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Mamak ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 3’ü deprem sonrası Hataydan Ankaraya gelen Mehmet S.’ye ait park halindeki 4 otomobilin üzerine poşetlerin içindeki çöpleri boşalttıktan sonra metal cisimle çizerek kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Araçların sahibi Mehmet S.’nin arkadaşı Deniz Can Pekgöz, kamera görüntülerini izleyince şok olduklarını belirterek, “Aile depremin 3’üncü günü Hatay’ın Samandağ ilçesinden geldi. Eşlerini ve çocuklarını buraya yerleştirdikten sonra Hatay’a dönerek araçlarını getirdiler. Arabaların üstüne çöp dökülmüş. Görüntüleri izleyince şok olduk. Burası zincir markete ait otopark, bunlar hoş şeyler değil. Bu olaydan sonra arkadaşlar Hatay’a dönmek istiyorlar. Ailenin psikolojisi depremden dolayı zaten bozuk. Burası işlek cadde. Kimse de uyarmamış. Olayda 3 tane araç zarar gördü. Yapan kişiyi kimse tanımıyor. Şikayetçi olalım istedik; ama depremzede arkadaşlar ‘Bırakalım, Allah’tan bulsun’ dediler” diye konuştu. (DHA)