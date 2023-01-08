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Ankara’da kardeşinin bıçakladığı kişi öldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kardeşinin bıçakladığı kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Ankara’da kardeşinin bıçakladığı kişi öldü

Sabri Ç. (35) ile ağabeyi Bayram Ç. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ç, Bayram Ç’yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bayram Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucu şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı. (AA)

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