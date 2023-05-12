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Ankara’da motosiklet su kuyusuna çarptı: 1 ölü

Ankara'da Niyazi Özdemir kontrolündeki motosiklet yoldan çıkarak su kuyusuna çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü Özdemir hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mesuthan Çelik ise ağır yaralandı.

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Ankara’da motosiklet su kuyusuna çarptı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Sürücüsü Niyazi Özdemir’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki su kuyusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Niyazi Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralı olduğu tespit edilen Mesuthan Çelik ise Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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